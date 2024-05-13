Киев намерен в ближайшее время заключить с Мадридом соглашение о безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет соглашение о безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете El País сообщили правительственные источники.

Отмечается, что политики подпишут двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной. Речь идет о документе, аналогичном тому, который Киев уже подписал с несколькими странами, в том числе с Германией, Италией или Францией. Цель соглашения среди прочего состоит в том, чтобы гарантировать устойчивую долгосрочную военную поддержку Украине.

Ожидается, что соглашение будет одобрено Советом министров Испании, однако не будет представлено для ратификации парламенту королевства, поскольку документ не имеет правового статуса международного договора. По версии источников газеты, в соглашении, вероятно, будет определен объем помощи, которую Мадрид готов оказывать Киеву в ближайшие годы.

Возможно, испанская военная поддержка будет направляться Украине через НАТО. Альянс может взять на себя координацию поставок Киеву из разных стран, заменяя контактную группу военной помощи Украине в формате "Рамштайн" во главе с США. Издание пишет о негласных опасениях, что возможная победа на американских выборах Дональда Трампа может привести к выходу Вашингтона из этой группы или ее параличу. НАТО уже планирует взять на себя выполнение этих задач, и первые расчеты показывают, что Испании, возможно, придется ежегодно вносить около €1 млрд в фонд, координируемый альянсом.

С февраля 2022 года правительство Испании неоднократно оказывало военную поддержку Украине, направляя боеприпасы, танки Leopard, ракеты для систем Patriot. Сейчас Мадрид также восстанавливает новую партию Leopard и готовит еще один пакет помощи, который может быть направлен до конца июня.

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