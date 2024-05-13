В Европе Booking.com приравняли к App Store

Европейская комиссия определила Booking.com "привратником" в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) и начала расследование в отношении социальной сети X (Twitter). Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя Booking в ближайшее время уже должен будет начать исполнять требования DMA, статус X и TikTok Комиссии придется только определить. При этом в ЕС уже вынесли вердикт рекламным сервисам X Ads и TikTok Ads - они не соответствуют критериям "привратника".

Примечательно, что TikTok уже был признан "привратником" в июле 2023 года, но компания Byte Dance, владеющая видеосервисом, оспорила данный статус во втором по величине суде Европы. Теперь ЕС предстоит повторно доказать отношение TikTok к данной категории сервисов.

Закон о цифровых рынках (DMA) является одним из самых строгих нормативных актов, направленных против доминирования крупных технологических компаний на рынке, и накладывает на них более жесткие обязательства по модерированию контента, обеспечивает честную конкуренцию и облегчает потребителям переключение между сервисами. Требования DMA обязаны соблюдать те сервисы, которые подпадают под определение "привратника".

Для соответствия статусу "привратника" платформа должна иметь определенное количество пользователей и играть важную роль в процессах компаний, ведущих бизнес в рассматриваемых сервисах. Так, например, в начале 2024 года в ЕС "привратником" признали App Store от Apple.

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