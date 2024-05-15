Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии выступили на акции протеста в Тбилиси

На сегодняшнем митинге против принятия закона "об иноагентах" в Тбилиси замечены главы МИД Эстонии, Исландии и Литвы.

Как передает Day.Az, oни не только вышагивали вместе с протестующими, но и выступали с заявлениями.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с трибуны задал вопрос "Куда идем?" и получил громкий ответ собравшихся: "В Европу!". Также, литовский министр Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "европейский путь" для Грузии после принятия закона закрыт.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что грузинский народ никогда не останется без Европы. "Моя страна сегодня является членом Евросоюза и НАТО. Без помощи Европы нашей стране я не стоял бы перед вами как министр иностранных дел свободной Эстонии. Грузины должны знать, что Европа будет всегда с вами", - заявил Цахкна.

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