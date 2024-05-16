Мужчина с ножом напал на прохожих в Швейцарии

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих в швейцарском городе Цофинген (кантон Аргау). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, несколько человек получили ранения. Точно число пострадавших не приводится.

Нападавший задержан. Его личность и мотивы совершенных действий пока не раскрываются.

По данным портала 20 Minuten, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени) в районе вокзала и образовательного центра Цофингена. В результате нападения пострадало минимум двое человек, включая беременную женщину, их доставили в больницу.

Полиция задержала злоумышленника, однако данных о его личности пока нет, мотивы его действий выясняются. На поиски нападавшего ушло более двух часов, правоохранители задействовали вертолет.

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