Жизнь премьера Словакии после операции все еще находится в опасности

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и последовавшей за ним операции по-прежнему находится в опасности. Об этом сообщил телеканал Markiza со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подробности о состоянии политика не приводятся.

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