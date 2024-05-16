https://news.day.az/world/1660477.html Жизнь премьера Словакии после операции все еще находится в опасности - СМИ
Жизнь премьера Словакии после операции все еще находится в опасности - СМИ
Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и последовавшей за ним операции по-прежнему находится в опасности. Об этом сообщил телеканал Markiza со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подробности о состоянии политика не приводятся.
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