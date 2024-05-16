Арестован экс-депутат парламента Армении

Бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян арестован в рамках дела о многомиллионных хищениях и мошенничестве, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Детали уголовного дела сообщает Следственный комитет, не называя имени фигуранта, однако по данным СМИ, речь идет об Ахояне. По данным СК, А.А. в 2010-2014 владел двумя компаниями, занимающимися строительством жилого комплекса в столичном административном районе Арабкир. Он взял в общей сложности 274,7 млн драмов (более $704 тыс) у шести лиц, которые хотели купить квартиры и автостояники в строящемся комплексе, однако впоследствии не перечислил деньги на счета компаний и потратил их на личные нужды.

По другому эпизоду обвиняемый в 2010 году заключил сделку с клиентом и взял у него аванс в размере 34 тыс. долларов, однако квартиру тот так и не получил. Также Ахоян в 2008 г. приобрел несколько единиц недвижимости общей стоимостью в 110 млн драмов (более 282 тыс. долларов), однако заплатил чуть больше половины этой суммы. На основании полученных данных ему предъявлено обвинение, суд принял решение об аресте.

Отметим, что против Ахояна в прошлом году уже было возбуждено дело о призывах к публичному насилию. Политик участвовал в протестных акциях. Он был арестован, однако в конце января 2024 года вышел на свободу, а дело закрыли.

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