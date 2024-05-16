Си Цзиньпин оценил переговоры с Путиным

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня были откровенные, дружеские и содержательные, заявил китайский лидер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Только что мы с господином президентом провели откровенные, дружеские и содержательные переговоры", - сказал Си Цзиньпин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, стороны, в частности, "обобщили успешный опыт двухсторонних связей, накопленный за 75 лет после установления дипотношений".

"Обстоятельно обменялись мнениями по двусторонней повестке и актуальным международным и региональным тематикам, представляющим взаимный интерес. Определили задачи и планы дальнейшего развития китайско-российских отношений и многоплановое сотрудничество", - заявил лидер КНР.

Он отметил, что стороны подписали совместное заявление КНР и РФ об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношении.

"Стороны будут в духе неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон последовательно укреплять политическое взаимодоверие, уважать самостоятельно выбранный путь развития, твердо поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию", - сказал Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров.

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