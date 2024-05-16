Влиятельные бизнесмены могут выступить против второго срока Байдена

Некоторые влиятельные американские предприниматели, включая гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска, обсуждают, как выступить против второго президентского срока хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча, в которой помимо Маска приняли участие Марк Андриссен, сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz, и инвестор Питер Тиль, прошла в прошлом месяце. Позднее на встрече с инвесторами с Ближнего Востока Андриссен сказал, что не поддержит Байдена на грядущих президентских выборах.

Тиль отказался жертвовать деньги на президентскую кампанию Байдена, а компания Palantir Technologies, оснавателем которой он является, встречалась с представителем кампании Трампа, чтобы обсудить потенциальное возвращение республиканца в Белый дом.

В последние месяцы решения президента Байдена по поддержке Израиля в вооруженном конфликте с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вызвали значительные негативные реакции внутри США, на фоне чего рейтинг хозяина Белого дома начал снижаться. В нескольких высших учебных заведениях в США прошли студенческие демонстрации, они стали частью широкой кампании протеста, требующей более сбалансированного и справедливого подхода к конфликту на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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