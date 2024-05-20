Стало известно кто будет исполнять обязанности президента Ирана

Исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер, сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что согласно статье 131 конституции Ирана, в случае смерти президента Ирана, его отстранения от должности, отставки или болезни на срок более 2 месяцев первый вице-президент временно исполняет обязанности президента на основании одобрения Верховного лидера Ирана.

Согласно конституции Ирана, новый президент должен быть избран максимум в течение 50 дней.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз. После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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