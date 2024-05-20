В Иране отменили все культурные мероприятия в связи с гибелью президента Раиси

Все культурные мероприятия в Иране отменены на неделю в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в результате авиакатастрофы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство культуры и исламской ориентации выражает соболезнования в связи с мученической гибелью <...> Раиси и сопровождавших его лиц", - приводит агентство слова руководителя центра по связям с общественностью министерства. "С сегодняшнего дня все культурные <...> мероприятия в стране отменены на семь дней", - добавил он. Ранее власти республики отменили все спортивные мероприятия, приостановили работу театров и кинотеатров, а также ограничили показ комедийных передач на телевидении в связи с трауром.

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