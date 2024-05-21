ЕС одобрил передачу Киеву доходов от активов России

ЕС одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети X. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд).

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, 90% доходов пойдут на военную поддержку, уточнил он.

По итогам 2023 года европейский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных российских активов, отчитался о получении дохода в размере €4,4 млрд, а с начала этого года заработал еще €1,6 млрд. По оценкам Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд. Всего после начала военных действий в Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. Минфин России в 2022 году оценивал объем заблокированных активов примерно в $300 млрд.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ЕС достигли консенсуса по поводу использования около 90% доходов от российских активов на военные нужды Киева. Позднее это предложение согласовали послы ЕС. По оценкам Euroclear, речь идет о €2-3 млрд в год. В Брюсселе не исключили, что Украина получит первый транш до конца 2024 года.

США предложили предоставить Киеву кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Таким образом, Украина сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом. Bloomberg сообщил о согласии Германии поддержать предложение Вашингтона.

Москва считает попытки Евросоюз "присвоить" российские активы "воровством". В Кремле заявили, что конфискация российских активов станет "солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат", а также "предметом судебных разбирательств".

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