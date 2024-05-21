В Финляндии задумались об открытии пунктов пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Соответствующий законопроект под названием "О выдворении" был вынесен на рассмотрение парламента страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций.

Уточняется, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией. В законопроекте говорится, что правительство будет иметь возможность ограничивать прием заявлений о международной защите на определенной части границы Финляндии и в ее непосредственной близости.

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