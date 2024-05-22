Запад готовится к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном

Западные страны готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Тегераном после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как заявили ей неназванные чиновники из США и страны Европы, они не ожидают от Тегерана серьезных внешнеполитических изменений, но готовы к росту нестабильности в отношениях со страной, которой предстоит выбрать нового президента. По их мнению, Тегеран продолжит углублять отношения с Москвой и Пекином, будет поддерживать радикальное палестинское движение ХАМАС и развивать свою ядерную программу.

Предстоящие выборы могут дать Ирану возможность "занять более жесткую позицию в регионе", считают собеседники издания. Отмечается, что президентская гонка в США и возможная смена власти в этой стране могут также рассматриваться руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи как шанс укрепить положение Тегерана.

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