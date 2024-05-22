В США считают, что Байден проигрывает идеологическую "третью мировую войну"

Президент США Джо Байден проигрывает идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила газета The Hill.

С точки зрения издания, "мир втягивается в глобальную идеологическую третью мировую войну", в которой оппонентами Вашингтона выступают Москва, Пекин и их союзники. При этом, полагает газета, Соединенные Штаты сталкиваются с тремя конфликтными ситуация - на Украине, на Ближнем Востоке, а также с "надвигающейся эскалацией" вокруг Тайваня. Кроме того, Вашингтон теряет влияние в Сахаро-Сахельской зоне, в особенности после вывода американских войск из Нигера. Байден же, как подчеркивает The Hill, отказывается признавать текущие реалии и "не принимает никаких мер для победы". В результате Вашингтону "не хватает военного потенциала, мощностей по производству оружия и боеприпасов", а также способности вести информационную войну.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил 18 мая, что его страной управляют "идиоты" и "некомпетентные люди". По его словам, Вашингтон вполне может в ближайшие пять месяцев оказаться "в состоянии третьей мировой войны" из-за некомпетентности Байдена.

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