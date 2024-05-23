На кандидата в президенты Мексики обрушились декорации во время предвыборного митинга

На кандидата в президенты Мексики от партии "Гражданское движение" Хорхе Альвареса Майнеса обрушились декорации во время участия в предвыборном митинге в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. Об этом сообщает издание El Universal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, которая также публикует видеозаписи, сделанные очевидцами, ЧП произошло в ходе митинга, который завершал предвыборную кампанию кандидата в мэры Сан-Педро от "Гражданского движения" Лорении Каннавати. В мероприятии принял участие и Майнес, баллотирующийся на должность президента Мексики.

Согласно видеозаписям, политики вместе со своими соратниками находились на сцене, когда мощный порыв ветра обрушил на них стоящий за их спинами большой экран, на котором в тот момент проецировался логотип партии.

Как сообщает El Universal, по предварительным данным, пострадали около 10 человек. Сами кандидаты в момент падения декораций смогли пробежать под ними и не получили серьезных травм. Тем не менее Майнеса доставили в госпиталь Сан-Хосе. Об этом политик написал на своей странице в Х (ранее Twitter).

Всеобщие выборы в Мексике пройдут 2 июня. Главным оппонентом лидера опросов избирателей является преемница действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора Клаудия Шейнбаум от "Движения национального возрождения" (МОРЕНА). Ее главным конкурентом выступает сенатор Сочитль Гальвес, представляющая оппозиционный правоцентристский альянс "Сила и сердце за Мексику". Третьим кандидатом, самым молодым в истории Мексики, является 38-летний представитель "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес. В этот же день мексиканцы изберут депутатов и сенаторов Конгресса, а также губернаторов некоторых регионов, в том числе главу правительства Мехико.

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