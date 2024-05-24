Полиция Словакии расследует более 150 случаев угроз политикам в интернете

Антитеррористический центр - структурное подразделение словацкой полиции - расследует 153 случая одобрения в интернете покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также угрозы в адрес политиков. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Антитеррористический центр после покушения [на Фицо] до сих пор занимается [расследованием] 153 случаев, связанных с одобрением попытки убийства премьера, а также с ненавистническими заявлениями и угрозами в виртуальном пространстве. Расследование завершено по 55 случаям, ими (авторами сообщений - прим. ТАСС) уже занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью", - сказал министр.

Представители властей периодически информируют СМИ о ситуации в сфере безопасности в республике после покушения на Фицо. В Словакии усилена охрана политиков, государственных учреждений, важнейших коммерческих организаций и редакций СМИ.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и перенес ряд операций. Нападавший задержан. Это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по политическим мотивам.

Фицо занимал пост премьера Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 годах, вновь стал главой правительства в октябре 2023-го. Он длительное время критикует политику Запада в отношении ситуации на Украине, подчеркивая, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.

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