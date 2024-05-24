https://news.day.az/world/1662794.html Армения отказалась принять Игры СНГ
Армения отказалась принять Игры СНГ
Армения не готова принять Игры СНГ в 2027 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра науки, образования, культуры и спорта страны Карен Гилоян на заседании Совета по физическому воспитанию и спорту стран-членов организации в Гюмри.
В качестве причины он привел то, что в это время в его стране будет проведено несколько крупных мероприятий.
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