Армения отказалась принять Игры СНГ

Армения не готова принять Игры СНГ в 2027 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра науки, образования, культуры и спорта страны Карен Гилоян на заседании Совета по физическому воспитанию и спорту стран-членов организации в Гюмри.

В качестве причины он привел то, что в это время в его стране будет проведено несколько крупных мероприятий.

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