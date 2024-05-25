Медики сообщили об улучшении состояния премьера Словакии

Состояние пережившего покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается.

Как передает Day.Az, об этом сообщили врачи из больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где политик проходит лечение.

"Динамика состояния здоровья господина премьера стабильная с умеренным улучшением. Мы верим, что этот процесс будет продолжаться", - говорится в аккаунте госпиталя в соцсети Facebook.

Также поделился информацией о самочувствии Фицо вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. На той же платформе он написал о "стабильном состоянии с позитивным прогнозом". По его словам, о борьбе за жизнь политика речь уже не идет.

Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. После заседания Кабмина, когда политик вышел к общественности, раздались выстрелы, в результате чего Фицо был ранен. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В частности, у него было диагностировано кровоизлияние в брюшной полости, ему провели операцию и ввели в искусственную кому.

Стрелявшего в премьер-министра задержали в тот же день. Им оказался 71-летний мужчина из города Левице по имени Юрай Цинтула. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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