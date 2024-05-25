Блинкен и Бербок обсудили угрозы, исходящие от Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся угроз со стороны Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский госдепартамент.

Стороны "подтвердили поддержку Украины (...) и обсудили вызовы, исходящие от Китайской Народной Республики, включая поддержку КНР оборонно-промышленной базы России", говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули вопросы прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

"Они согласились с важностью предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угроз, исходящих от Ирана", - информировал госдеп.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!