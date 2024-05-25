Блинкен и Бербок обсудили угрозы, исходящие от Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся угроз со стороны Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский госдепартамент.
Стороны "подтвердили поддержку Украины (...) и обсудили вызовы, исходящие от Китайской Народной Республики, включая поддержку КНР оборонно-промышленной базы России", говорится в сообщении.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули вопросы прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.
"Они согласились с важностью предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угроз, исходящих от Ирана", - информировал госдеп.
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