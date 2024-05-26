Обсуждение плана использования активов РФ для помощи Украине идет без накладок

Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что обсуждение в Группе семи (G7) плана по использованию доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине идет без накладок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую позицию она изложила в интервью агентству Reuters на полях совещания министров финансов и глав центробанков Группы семи в итальянском городе Стреза.

По словам Йеллен, она не видит "каких-либо накладок" в консультациях по этому вопросу. "Я считаю, что все выглядит довольно хорошо", - приводит Reuters слова главы американского ведомства. При этом Йеллен дала понять, что во время консультаций в Стрезе, вероятно, будут проработаны не все технические детали плана Группы семи по использованию замороженных российских активов.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них примерно $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах. Конгресс США ранее одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая.

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