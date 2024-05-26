https://news.day.az/world/1663084.html Жестокость полиции во Франции: протестующих разограли силой - ВИДЕО
Жестокость полиции во Франции: протестующих разограли силой - ВИДЕО
Во Франции, которая именует себя "колыбелью европейской демократии", продолжается полицейский беспредел.
Как передает Day.Az, протестующих против строительства логистического склада в Женвилье жестоко разогнали с применением силы.
Кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию видео:
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