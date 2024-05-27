Маск назвал авианосцы устаревшим оружием

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что оружие, которым управляют люди, устарело и не подходит для современных войн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, - устаревшие технологии", - написал Маск на своей странице в соцсети Х в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса.

В своем сообщении Сакс назвал беспилотники будущим войны и отметил, что Штатам предстоит осознать это как можно скорее, иначе баланс сил на мировой арене изменится.

Маск уже заявлял о важности дронов в войнах будущего. По его словам, победителем в конфликте будет считаться та сторона, которая произвела больше беспилотников и ликвидировала больше вражеских бойцов.

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