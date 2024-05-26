В Израиле рассказали о требованиях лидера ХАМАС

Лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар продолжает требовать прекращения конфликта и вывода израильской армии из сектора Газа, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает категорически против таких мер.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии главы израильского кабмина.

"Синвар продолжает требовать окончания войны, вывода ЦАХАЛ из сектора Газа и сохранения ХАМАС. Премьер-министр Нетаньяху категорически против этого", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что "Нетаньяху неоднократно давал [израильской] переговорной команде широкий мандат для [обсуждения] освобождения заложников" на непрямых переговорах между сторонами по сделке о прекращении огня в секторе Газа. "Брифинги от переговорной команды только ужесточают позицию ХАМАС, наносят вред семьям [заложников] и задерживают освобождение заложников", - добавили в ведомстве премьера, не приводя других подробностей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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