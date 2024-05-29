Швеция объявила о выделении крупнейшего пакета помощи Украине

Швеция объявила о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Франс Пресс цитируя вице-премьера и министра энергетики и промышленности страны Эббу Буш.

По ее словам, Швеция выделяет Киеву уже 16-й пакет помощи. Это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон (1,2 млрд долларов).

В марте шведский парламентский комитет по финансам принял решение поддержать предложение правительства отправить Киеву военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы, а также оказать финансовую поддержку.

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