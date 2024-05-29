Галстанян идет ва-банк и сжигает последние мосты

Автор: Байрам Эльшадов

Баграт Галстанян идет ва-банк и перечеркивает возможность достижения каких-либо договоренностей с правительством Армении. На такую мысль наталкивают как его заявления, так и формулировки, которые использует священник-коррупционер.

Во-первых, он заявил, что больше не ищет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Их грубая сила и свирепое отношение никоим образом не остановят нашу борьбу, ничто не удержит нас. Он сейчас не сдастся, но вопрос не в том, чтобы сдаться, а в том, чтобы уйти. Он уйдет", - отметил Галстанян.

Тон, в котором он сделал, заявление указывает на то, что у Галстаняна был план. И он действительно был.

Армянские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что священнослужитель готовил поход к зданию армянского парламента, куда ожидалось прибытие главы армянского правительства. В итоге, на его призыв откликнулось лишь несколько сотен человек, чего, конечно, было недостаточно для серьезной акции.

Но Галстанян не остановился и на этом.

Вторым его "достижением" стало заявление о том, что он будет требовать ответ у МВД за инцидент с католикосом Гарегиным II, которого не пустили на территорию мемориального комплекса из-за отсутствия его в списке посетителей.

Таким образом, Галстанян пытается, выражаясь метафорически, откусить кусок, который не сможет пережевать. Сжигая мосты с правительством и МВД он еще более усложнил свое положение.

Ставя правительство в безальтернативную ситуацию, Баграт Галстанян еще ближе толкает Армению к расколу и гражданскому противостоянию. Ведь пространство для маневра у правящих кругов страны ограничивается и для подавления путча могут быть использованы более решительные методы.

Судя по всему, Галстанян скоро вместе со своими кукловодами отправится в Ереванский СИЗО , где будут играть роли политзаключеных , а не путчистов.