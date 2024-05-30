Сложности в отношениях ЕС и КНР напугали европейский бизнес

Более половины руководителей компаний в Европе считают, что отношения между Европой и Китаем ухудшатся в ближайшие три года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Европейским круглым столом промышленников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно исследованию, 54% предпринимателей считают, что отношения с КНР ухудшатся в течение трех лет, и лишь 7% опрошенных считают, что улучшение ситуации возможно. При этом 39% участников исследования полагают, что изменений не будет вовсе. Главы международных компаний, базирующихся в Китае, более оптимистично настроены по поводу ситуации с европейско-китайскими отношениями. Так, 19% глав предприятий рассчитывают на то, что отношения Китая с ЕС улучшатся, 35% ожидают, что они, напротив, ухудшатся, а 45% вовсе не ждут никаких изменений.

Объединение считает основной причиной ухудшения отношений между ЕС и КНР "избыточные производственные мощности" Китая. Также к неблагоприятным последствиям может привести стратегия Евросоюза по снижению зависимости от Китая, особенно в области технологий и критически важных минералов.

Опрос проводился с 3 по 25 апреля 2024 года, в нем приняли участие 57 членов объединения бизнесменов.

Европейский круглый стол промышленников был создан в 1980-х годах как организация, объединяющая лидеров европейской промышленности. В формате участвуют около 60 компаний, в том числе представители немецких автомобильных гигантов Mercedes-Benz Group и BMW Group, конгломерата Siemens, занимающегося электротехникой и электроникой, и французской нефтегазовой компании TotalEnergies.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил озабоченность тем, что некоторые отрасли экономики Европы из-за конкуренции с Китаем находятся под угрозой. В начале мая председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что проблемы избыточных производственных мощностей в Китае не существует. Китайский лидер указал на необходимость должным образом решать экономические и торговые разногласия посредством диалога и консультаций и с учетом законных интересов друг друга.

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