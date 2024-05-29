Трамп продал частный самолет, чтобы покрыть судебные расходы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продал свой частный самолет Cessna Citation X, чтобы покрыть судебные расходы. Об этом пишет The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, Трамп активно пользовался воздушным судном во время предвыборной кампании 2016 года. Стоимость самолета составляет $10 млн, его покупателем стал Мердад Моайеди - строительный магнат иранского происхождения и крупный донор Трампа.

Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов.

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