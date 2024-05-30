В ФРГ заявили о проведении крупнейшей операции против кибермошенников

Правоохранительные органы ФРГ в сотрудничестве с коллегами из других стран провели крупнейшую операцию против кибермошенников, в ходе которой по всему миру было конфисковано более 100 серверов и блокировано около 1,3 тыс. доменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Федерального ведомства по уголовным делам Германии (БКА).

Следственные меры против группировок кибермошенников координировались германской стороной. Операцию провели 28-29 мая при поддержке Европола и Евроюста правоохранительные органы ФРГ, Австрии, Великобритании, Дании, США и Франции. По данным БКА, было выдано 10 международных ордеров на арест, временно задержаны четыре человека.

Обыски прошли на объектах в Армении, Нидерландах, Португалии и Украине. Как считает следствие, мошенники распространяли вредоносные программы, такие как Trickbot, с тем чтобы затем в преступных целях получить доступ к чужим компьютерам.

"Благодаря крупнейшей до сих пор международной полицейской операции в киберсфере правоохранительным органам удалось нанести серьезный удар по киберпреступности", - приводятся слова замглавы БКА Мартины Линк.

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