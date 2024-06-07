Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

Американский президент Джо Байден недавно подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Президент [Байден] недавно подписал обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры. В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно", - сказал он, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"В них также подтверждается наша приверженность использованию контроля над вооружениями и других средств для сведения к минимуму количества ядерного оружия, необходимого для достижения целей, и подтверждается, что Соединенные Штаты будут продолжать придерживаться ограничений по новому ДСНВ в течение всего срока действия договора при условии, что Россия будет делать то же самое", - добавил специальный помощник Байдена. Новым ДСНВ в США принято именовать заключенный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который в России также называют ДСНВ и СНВ-3.

"В отличие от наших противников, мы не будем разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой или ядерное оружие, предназначенное для вывода на орбиту, что было бы явным нарушением Договора о космосе", - утверждал Вадди.

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