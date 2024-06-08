Хакан Фидан назвал кризис в Газе вызовом мировой демократии

Палестино-израильский конфликт представляет собой вызов мировой демократии. Турция призывает к скорейшему признанию всеми странами - членами ООН независимости Палестины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы заявляем о нашей полной поддержке Палестины. Война в Газе - это не война между Израилем и Палестиной, это вызов мировой демократии. Мы призываем все страны ООН признать Государство Палестина", - сказал Фидан на внеочередной министерской встрече "Исламской восьмерки" (D-8) в Стамбуле.

По мнению министра, альтернативы признанию независимости Палестины нет. "Мы должны поддерживать различные подходы, которые не были опробованы ранее. Как Турция мы будем поддерживать эти усилия. Наша работа будет направлена на обеспечение бесперебойной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Газу и немедленного и прочного прекращения огня", - отметил глава МИД.

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