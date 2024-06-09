После попадания ракеты на судне у берегов Йемена начался пожар

После попадания ракеты на находящемся в Аденском заливе корабле начался пожар. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO), передает Day.Az.

Отмечается, что в момент происшествия судно находилось в 70 морских милях от йеменского города Аден. По словам капитана корабля, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент судно следует в порт. Как сообщили в специализирующаяся на морской безопасности британской компании Ambrey, в результате попадания ракеты пожар также вспыхнул на еще одном судне. Там уточнили, что в обоих случаях возгорание удалось локализовать.

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