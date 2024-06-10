В Вашингтоне заявили о готовности Китая к диалогу с США

В последние несколько месяцев КНР показывает более высокую готовность к взаимодействию с США по вопросам распространения вооружений и контроля над ними. Как передает Day.Az, об этом советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, это свидетельствует о зарождении подобных переговоров с Китаем. "Мы продолжим идти по этому пути и в то же время обеспечим наличие у нас надежных средств ядерного сдерживания, чтобы США были в безопасности, как и наши союзники", - добавил Салливан.

При это он указал на обеспокоенность Вашингтона развитием ядерных арсеналов КНР, России и КНДР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за ситуацией.

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