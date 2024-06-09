Германия закупит спутники на €2,1 млрд

Германия планирует закупить у компании OHB SE три спутника для своих вооруженных сил на сумму €2,1 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, предполагается, что законодатели проголосуют по этому вопросу 12 июня. Также они могут разрешить покупку двух фрегатов класса F126 стоимостью около €3 млрд для укрепления обороны.

Ранее агентство Bloomberg писало, что правительство Германии реализует опцион на покупку еще двух фрегатов класса F126 производства голландской судостроительной компании Damen. Закупка двух дополнительных кораблей предусматривалась контрактом на поставку четырех фрегатов этого класса, заключенным в 2020 году. Срок реализации опциона действовал до июня текущего года. Помимо генерального подрядчика Damen, в строительстве новых фрегатов для немецких Военно-морских сил принимают участие партнеры голландской фирмы: французская компания Thales и немецкая верфь Blohm + Voss, входящая в промышленный концерн ThyssenKrupp.

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