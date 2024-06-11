Солдаты КНДР случайно зашли на южнокорейскую территорию

Южнокорейские военные 9 июня произвели серию предупредительных выстрелов в сторону примерно 20 солдат КНДР, которые временно пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном участке границы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что северокорейцы, вероятно, по ошибке пересекли границу, выполняя задачу внутри демилитаризованной зоны.

После предупредительных выстрелов и радиопередач со стороны южнокорейских военных солдаты вернулись на северокорейскую территорию. Представитель Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи отметил, что нет признаков того, что северокорейцы намеревались вторгнуться на территорию Южной Кореи.

Инцидент произошел незадолго до возобновления Южной Кореей трансляции по громкоговорителям на границе с Северной Кореей в ответ на кампанию последней по запуску воздушных шаров с мусором.

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