https://news.day.az/world/1667491.html ХАМАС ответило на предложение Израиля о прекращении огня
ХАМАС ответило на предложение Израиля о прекращении огня
Радикальное палестинское движение ХАМАС дало Египту и Катару официальный ответ на предложение Израиля о прекращении огня.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.
Другие подробности на данный момент не приводятся.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре