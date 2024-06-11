ХАМАС ответило на предложение Израиля о прекращении огня

Радикальное палестинское движение ХАМАС дало Египту и Катару официальный ответ на предложение Израиля о прекращении огня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!