"Хезболла" выпустила по Израилю более 100 ракет

По северу Израиля выпущено более 100 ракет, запуск которых произвело ливанское движение "Хезболла".

Как передает Day.Az, на данный момент сообщений о пострадавших пока нет.

Предположительно, группировка нанесла массированный ракетный удар в ответ на убийство одного из своих высокопоставленных командиров в результате ракетного удара минувшей ночью. Город Тверия стал мишенью для ракетного обстрела впервые за время военных действий, отмечают СМИ.

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