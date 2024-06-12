https://news.day.az/world/1667559.html "Хезболла" выпустила по Израилю более 100 ракет - ВИДЕО
"Хезболла" выпустила по Израилю более 100 ракет - ВИДЕО
По северу Израиля выпущено более 100 ракет, запуск которых произвело ливанское движение "Хезболла".
Как передает Day.Az, на данный момент сообщений о пострадавших пока нет.
Предположительно, группировка нанесла массированный ракетный удар в ответ на убийство одного из своих высокопоставленных командиров в результате ракетного удара минувшей ночью. Город Тверия стал мишенью для ракетного обстрела впервые за время военных действий, отмечают СМИ.
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