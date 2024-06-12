Франции необходима "демакронизация"

Союзники президента Франции Эмманюэля Макрона не хотят ассоциироваться с ним в рамках кампании перед досрочными выборами в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) из опасений, что это негативно скажется на их шансах быть переизбранными.

Как передает Day.Az, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По информации газеты, даже союзники президента из партий правительственной коалиции все больше воспринимают Макрона как человека, "слетевшего с катушек, утратившего связь с реальностью и заблуждающегося относительно собственной привлекательности". Так, один из депутатов парламента, входящий в коалицию французского лидера, заявил изданию, что не будет размещать изображение Макрона на своих предвыборных плакатах. По словам неназванного представителя парламентской группы партии Макрона "Возрождение", в руководстве республики "не совсем понимают антипрезидентские настроения", царящие во Франции. Неназванный бывший сотрудник Елисейского дворца назвал решение главы государства провести досрочные парламентские выборы сразу после выборов в Европарламент "бредовым поступком человека, которого поражение выбило из колеи".

Издание отмечает, что напряженность внутри поддерживающей Макрона коалиции в свете предвыборной кампании настолько выросла, что влиятельные представители блока начали призывать президента уйти в тень. По словам неназванного французского парламентария, ключевой союзник главы государства, бывший министр юстиции Франсуа Байру был в Елисейском дворце в понедельник вечером, чтобы дать понять, что Макрон "не должен слишком увлекаться предвыборной кампанией", а также обсудил с депутатами необходимость "демакронизации". При этом, как указывает газета, партия Макрона долгое время считалась лишь "продолжением" самого президента, которое не может существовать без него.

Согласно данным издания, первые опросы показывают, что "Возрождение" может проиграть на досрочных парламентских выборах. По оценкам Politico, вполне возможно, что президентская коалиция окажется только третьей силой во французской политике после ультраправых и левых. "Чем больше он (Макрон - прим. ред.) говорит, тем больше очков мы теряем в опросах", - сказал советник одного из депутатов от партии "Возрождение".

9 июня Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов после поражения его коалиции на выборах в Европарламент - она набрала 14,6% голосов. Это вдвое меньше, чем у оппозиционной правой партии "Национальное объединение", которую поддержали 31,4% избирателей. Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, второй - 7 июля. Последний раз нижняя палата парламента досрочно распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

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