Армения выйдет из ОДКБ

Ереван выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сроки еще не определены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс (ОДКБ - прим. ред.), члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном", - сказал он.

В ответ на эти слова один из оппозиционных депутатов сделал замечание: "Выйдите тогда из этого союза". "Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь", - ответил Пашинян.

Отметим, что ранее Пашинян заявил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал он.

В мае этого года в МИД Армении заявили, что Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

"Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и от участия в финансировании предусмотренной им деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате", - отметили в МИД Армении.

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