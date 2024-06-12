Турция сможет приобрести у США F-35, если...

Турция вряд ли вернется в программу создания истребителя нового поколения F-35, но она сможет приобрести эти самолеты при решении проблемы с зенитно-ракетными системами С-400, которые были куплены у России. Об этом сообщил посол США в Турции Джефф Флейк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем все шаги, направленные на решение проблемы С-400, которая не позволяет Турции участвовать в программе F-35. Если в этом вопросе будет достигнут прогресс, мы будем рады вновь начать переговоры с Турцией. Возвращение к совместному производству представляется сложным, я оставляю решение по этому вопросу за партнерами по проекту. В то же время самолет можно будет приобрести", - сказал дипломат в эфире телеканала CNN turk.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после того, как приобрела у России С-400. Республика производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих истребителей. В США заявляли, что возвращение Турции в число участников программы возможно только при условии отказа от С-400.

Глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай ранее сообщал, что Анкара уже не проявляет интереса к возвращению к программе F-35, в связи с чем призывает США пересмотреть наложенные на Турцию рестрикции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!