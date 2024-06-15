Британские военные боятся, что в кокардах производства КНР будут шпионские устройства

ВС Великобритании откладывают закупку новых кокард для головных уборов, опасаясь, что участвующие в производстве китайские компании встроят в них шпионские устройства. Об этом пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Контракт на производство новых кокард в 2022 году получила небольшая компания из Йоркшира Wyedean Weaving, однако оказалось, что часть своего производства она еще 15 лет назад перенесла в Китай. В результате изготовление кокард было отложено до тех пор, пока все требования безопасности не будут выполнены.

"Существуют опасения по поводу того, что в кокарды могут быть встроены устройства для слежения или GPS-передатчики", - заявил изданию представитель ВС королевства. - Поэтому введение новых кокард откладывается, так как в Соединенном Королевстве нет возможности произвести их столь же быстро и столь же дешево".

По словам представителей Wyedean Weaving, которая больше 60 лет занимается изготовлением деталей униформы для военных и полицейских в Великобритании и некоторых других стран, включая Канаду, ее сотрудничество с партнерами в Китае ранее не вызывало каких-либо опасений. Как заявил FT депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, в 2020-2023 годы возглавлявший парламентский комитет по обороне, в последнее время подобным вопросам уделяется больше внимания. Так, он упомянул шедшие в комитете дискуссии по поводу того, где будет безопаснее отчеканить памятные монеты, которые предполагалось дарить почетным иностранным гостям, посещающим королевство. Заказать их в Китае выходило впятеро дешевле, чем в самой Великобритании.

"Эта проблема иллюстрирует нашу политику в отношении Китая, - заявил парламентарий. - Понятно, что подобное имеет смысл, когда речь идет о вопросах национальной безопасности, например отказе от [использования оборудования китайской компании] Huawei. Однако говорить "все китайское - плохо" - дурная политика, следуя которой мы не увеличим своего влияния. Четкой картины пока нет".

Металлические и тканевые кокарды для беретов и фуражек британских солдат и офицеров нуждаются в замене после смерти Елизаветы II и смены королевской монограммы, являющейся частью кокарды. Взошедший на престол Карл III выбрал для своей монограммы изображение короны Тюдоров вместо короны святого Эдуарда, которую использовала его мать. Большинство кокард в британских войсках включают изображение этой короны, а некоторые - также полную монограмму с буквами С и R (Carolus Rex - король Карл) и римской цифрой III.

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