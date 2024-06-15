Байдену и Трампу не разрешат взять на дебаты конспекты

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп, претендующие на высший государственный пост на выборах, которые пройдут в ноябре, смогут взять с собой на дебаты только ручку, бумагу и бутылку воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN, которая организует поединок между конкурентами 27 июня в городе Атланта (штат Джорджия).

Отмечается, что встреча продлится 1,5 часа, рекламных пауз будет только две, причем Байдену и Трампу на протяжении всего времени запретят взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных штабов. Брать с собой заранее написанные тексты выступлений также не разрешается.

Дебаты пройдут в отсутствие зрителей на съемочной площадке. Во время выступления одного из политиков микрофон его оппонента будет отключен.

Байден и Трамп в мае согласились на проведение теледебатов 27 июня на площадке CNN. Позднее президент заявил, что готов также к поединку на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Трамп подтвердил, что примет участие в этих дебатах. В то же время предвыборный штаб Байдена отверг идею его оппонента о проведении третьего раунда, помимо двух согласованных ранее.

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