МИД Ирана призвал G7 не связывать конфликт в Украине с отношениями Тегерана и Москвы

Любые попытки связать конфликт в Украине и вопросы ирано-российского сотрудничества преследуют политические цели. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как мы неоднократно заявляли, любые попытки связать войну в Украине с вопросами двустороннего сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Россией преследуют лишь предвзятые политические цели", - говорится в заявлении МИД исламской республики, размещенном в его официальном Telegram-канале. В нем указано, что оно публикуется в ответ на "обвинения против Ирана, содержащиеся в заявлении лидеров стран Группы семи".

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, "достижение высоких целей прав человека" в мире наталкивается на "бездействие лидеров Группы семи в отношении организованного и полномасштабного истребления палестинского народа" со стороны Израиля.

Дипломат добавил, что ряд стран "продолжает неэффективную политику применения политически мотивированных санкций против иранского народа, которые основаны на бездоказательных утверждениях". Он посоветовал Группе семи "отказаться от деструктивной политики прошлого".

"Исламская Республика Иран будет действовать решительно, защищая свою безопасность и национальные интересы от каких бы то ни было необдуманных действий", - подчеркнул Канани.

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