ВМС США, Канады, Японии и Филиппин проводят учения

Военно-морские силы (ВМС) Японии, Канады и Филиппин проводят учения в исключительной экономической зоны Филиппин. Об этом сообщил тихоокеанский флот ВМС США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ВМС США, королевский военно-морской флот Канады, морские силы самообороны Японии и вооруженные силы Филиппин 16-17 июня проводят совместные морские учения (MCA) в исключительной экономической зоне Филиппин, поддерживая свободу судоходства и полетов, подтверждая приверженность четырех стран к укреплению региональной безопасности и стабильности", - следует из сообщения.

Сообщается, что в учениях были задействованы японский и американский эсминцы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!