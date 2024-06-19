Власти Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024. Об этом пишет Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Возможный сценарий - крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве", - заявил глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер отметила, что Германия во время проведения Евро-2024 находится под прицелом "Исламского государства" и "Вилаят Хорасан". Последняя недавно опубликовала фотографию с подписью "Забей последний гол", на которой изображен боевик с оружием на футбольном стадионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!