Турецкие силовики ликвидировали террористов

В рамках очередного этапа антитеррористической операции "Боздоган" в турецких провинциях Ван и Батман нейтрализованы пять боевиков запрещенных организаций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Турции Али Йерликаи в соцсетях.

По данным министра, часть ликвидированных террористов значилась в списках особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

"Бойцы спецназа жандармерии, задействованные в 43-м этапе операции "Боздоган", вступили в перестрелку с террористами в районе Догубеязыт провинции Агры и у селения Паламут в Батмане. Координаты оказавших сопротивление преступников были переданы экипажам ударных вертолетов ATAK. Кроме того, были нанесены удары с беспилотников", - написал Йерликая.

Глава МВД подчеркнул решимость правоохранительных органов Турции к полному устранению угрозы терроризма в стране.

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