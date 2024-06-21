https://news.day.az/world/1669472.html Маск оценил вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ
Маск оценил вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ
Вероятность глобальной катастрофы из-за развития искусственного интеллекта составляет не более 20%, считает Илон Маск. Слова американского миллиардера приводит портал Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нужно смотреть на светлую сторону. Я думаю, что наиболее вероятным результатом будет изобилие, когда товары и услуги будут доступны каждому, а работа будет необязательной", - отметил Маск.
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