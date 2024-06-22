ЕС пригрозил Apple штрафами

Руководитель антимонопольного ведомства Европейского cоюза (ЕС) Маргрет Вестагер заявила в интервью CNBC, что Apple не соблюдает Закон о цифровых рынках (DMA). Запись интервью доступна на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Вестагер, американский IT-гигант имеет "очень серьезные" проблемы с соблюдением правил в ЕС, компании угрожают очередные крупные штрафы.

Чиновница отметила, что Apple крайне важна для европейского рынка - в магазине App Store доступно много полезных приложений и сервисов. "Я не ожидала подобного от такой компании", - заявила Вестагер. По ее словам, в ближайшее время ЕС опубликует выводы очередного расследования в отношении IT-гиганта.

Журналисты CNBC отметили, что за последний год Apple пошла на многие уступки - частично открыла операционную систему iPhone, добавила поддержку альтернативных магазинов. Потенциальный штраф для Apple должен составить пять процентов от среднедневного оборота или около одного миллиарда долларов.

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