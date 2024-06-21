Спецназ МВД сломал ворота представительства сепаратистов в Ереване

Спецназ МВД Армении сломал ворота так называемого представительства карабахских сепаратистов в Ереване и вывез на эвакуаторе служебную машину бывшего лидера сепаратистов Самвела Шахраманяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Представитель СК сообщил журналистам, что машина изъята в рамках уголовного производства, но не стал сообщать подробности. При этом в представительстве сепаратистов сообщили, что им не было представлено решение суда об изъятии служебного автомобиля.

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