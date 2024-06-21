https://news.day.az/world/1669709.html Спецназ МВД сломал ворота представительства сепаратистов в Ереване - ВИДЕО
Спецназ МВД сломал ворота представительства сепаратистов в Ереване - ВИДЕО
Спецназ МВД Армении сломал ворота так называемого представительства карабахских сепаратистов в Ереване и вывез на эвакуаторе служебную машину бывшего лидера сепаратистов Самвела Шахраманяна.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Представитель СК сообщил журналистам, что машина изъята в рамках уголовного производства, но не стал сообщать подробности. При этом в представительстве сепаратистов сообщили, что им не было представлено решение суда об изъятии служебного автомобиля.
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