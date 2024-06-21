Филиппины намерены сотрудничать с КНР в экономике

Филиппины намерены продолжить экономическое сотрудничество с Китаем, несмотря на усиление политической напряженности между странами. Об этом сообщил секретарь Национального управления экономики и развития Филиппин Арсенио Балисакан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша позиция в том, что мы не устанавливаем ненужных барьеров для торговли и инвестиций ни для одной страны, включая Китай", - сказал он в ходе выступления перед журналистами в Токио, его слова приводит японское издание Nikkei Asia.

Чиновник подчеркнул, что Филиппинам нужны инвестиции и рынки сбыта для обеспечения экономического роста. Балисакан рассчитывает, что странам удастся "отделить экономику от политики", особенно на фоне столкновения китайского и филиппинского судов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Филиппины утверждали, что китайские суда якобы совершали опасные маневры, включая таран и буксировку.

По данным Nikkei Asia, Китай остается главным торговым партнером Филиппин, совокупный объем экспорта и импорта между странами в 2023 году составил $41 млрд. За Китаем следуют Япония ($21 млрд) и США ($20 млрд). По оценкам филиппинского статистического управления, за первые четыре месяца этого года экспорт островного государства в КНР достиг $6,3 млрд, это 26 % от всего объема филиппинского экспорта. Импорт из КНР составил 27% от общего объема потока товаров на Филиппины.

Издание также отметило, что филиппинская сторона намерена расширять экономические связи с Японией. По словам участвовавшего в той же встрече в Токио министра финансов Филиппин Ральфа Ректо, страна заинтересована в привлечении дополнительных японских инвестиций, поскольку это способствует укреплению потенциала Манилы в сфере морской безопасности. В этом месяце обе стороны уже договорились о предоставлении Филиппинам кредита около $400 млн на покупку пяти патрульных кораблей быстрого реагирования, производимых в Японии.

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