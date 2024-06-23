В Китае выразили готовность избегать торговых трений при искреннем настрое ЕС

Китайские власти готовы избежать эскалации напряженности и усиления торговых трений во взаимоотношениях с ЕС, если европейская сторона проявит искренний настрой ради рационального урегулирования существующих проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

"Если европейская сторона искренне настроена сесть за стол переговоров, Китай тоже готов путем диалога и консультаций учесть обоснованные обеспокоенности друг друга, рационально и профессионально избежать расширения и эскалации торговых трений", - приводит сайт Минкоммерции Китая слова Ван Вэньтао, который в субботу встретился с вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

Как уточнил глава китайского ведомства, если европейская сторона "будет настаивать на своем, Пекин предпримет необходимые шаги". В частности, он пообещал подать иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации. "Китай будет твердо отстаивать свои законные права и интересы", - подчеркнул министр.

"Мы надеемся, что Германия будет играть активную роль в ЕС, способствовать тому, чтобы европейская сторона двигалась в том же направлении, что и китайская", - добавил он. Ван Вэньтао отметил, что "аномально высокие" дополнительные пошлины, которые Евросоюз планирует ввести против китайских компаний - это "типичные протекционистские меры".

"Китай уже однозначно выразил по данному поводу свое резкое недовольство и решительный протест", - заявил глава Минкоммерции.

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